Боевики возобновили боевые действия возле Донецкого аэропорта

Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военнослужащих

20 мая боевики возобновили обстрелы позиций украинских военнослужащих в районе Донецкого аэропорта. Об этом сегодня, 21 мая, на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, также вчера возле Авдеевки состоялось 9 боевых столкновений сил АТО с террористами, что является абсолютным рекордом за день на всей линии соприкосновения в этом районе.

По позициям ВСУ было выпущено около 110 мин и снарядов. Всего на Донецком направлении боевики совершили 22 обстрела, 16 из которых из минометов и артиллерии.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из пушек калибра 152 мм, размещенных во временно оккупированном городе Кадиевка. Всего на этом направлении зафиксировано 14 обстрелов опорных пунктов украинских бойцов, 9 раз - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении каждый второй обстрел оккупанты вели из минометной оружия. Всего за вчерашний день в этом районе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 48 раз использовали оружие против солдат ВСУ. При этом семеро украинских военнослужащих получили ранения.

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