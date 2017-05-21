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Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

21.05.2017 23:54
Предварительно установлено, что по станции гибридная армия РФ выпустила четыре мины калибром 120 мм
Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Сегодня около 19:00 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Стреляли из временно оккупированной Ясиноватой в направлении Авдеевки. Предварительно, по ДФС выпустили четыре 120-мм мины. 

7 мая после очередного повреждения ДФС заработала. Она была снова была обесточена 2 мая. 

От работы станции зависит водоснабжение десятков тысяч людей в регионе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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