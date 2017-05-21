Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Предварительно установлено, что по станции гибридная армия РФ выпустила четыре мины калибром 120 мм

Сегодня около 19:00 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Стреляли из временно оккупированной Ясиноватой в направлении Авдеевки. Предварительно, по ДФС выпустили четыре 120-мм мины.



7 мая после очередного повреждения ДФС заработала. Она была снова была обесточена 2 мая.

От работы станции зависит водоснабжение десятков тысяч людей в регионе.

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