Ситуация на водостанции: Украина уличила боевиков в лицемерии

Террористы заявляют об "угрозе катастрофы" из-за ситуации на фильтровальной станции, которую сами же и создали, отмечает украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) уличила боевиков террористической организации ДНР, чьим обстрелам постоянно подвергается Донецкая фильтровальная станция, в лицемерных заявлениях, выражающих якобы обеспокоенность по поводу ситуации на этом объекте. Соответствующее сообщение СЦКК опубликовано на Facebook-странице пресс-центра штаба АТО.



Отмечается, что на днях подконтрольные Кремлю террористы решили через своих представителей в Минске "донести до мирового сообщества информацию об угрозе возникновения экологической и гуманитарной катастрофы из-за ситуации, сложившейся сегодня на ДФС", умалчивая о том, кто на самом деле виновен в возникновении этой проблемы.

В СЦКК напомнили, что ДФС, обеспечивающая питьевой водой более 600 тысяч мирных жителей Донецка, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов, с конца июля 2014 года является постоянной мишенью для обстрелов со стороны террористов.



"В 2014-м станция не работала почти четыре месяца, в 2015-м и 2016-м постоянные перебои в работе продолжались от нескольких дней до нескольких недель. В текущем году в результате обстрелов ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК также отметила, что в ее отчетах четко определено, откуда и из каких видов вооружения российско-террористические войска обстреливали станцию. В центре добавили, что почти во всех случаях бандформирования использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями.



"Прикрываясь показной "заботой", пророссийские наемники сознательно нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями минских договоренностей, создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Донецкой области", - говорится в сообщении.

21 мая 2017 года боевики в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. По данным штаба АТО, террористы вели огонь из временно оккупированной Ясиноватой в направлении Авдеевки, выпустив по ДФС, по предварительной информации, четыре 120-мм мины.



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