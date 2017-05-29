Красногоровку боевики накрыли 152-мм артиллерией: фото разрушений

Снаряды калибров 122 и 152 миллиметров падали сегодня около позиций украинских военных между двумя и тремя часами ночи

29 мая между 02:00 и 03:00 ночи подконтрольные государству-оккупанту России незаконные вооруженные формирования на востоке Украины в течение получаса обстреливали опорные пункты ВСУ под Красногоровкой из тяжелых артиллерийских систем калибров 122 и 152 мм. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер штаба антитеррористической операции Антон Миронович.

"Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал", - отметил он.

При обстрелах позиций сил АТО помимо стандартного вооружения террористы используют также бочковые полупромышленные ракеты на основе двигателей Града с массивной боевой частью, точность которых крайне низка.









Фото: facebook.com/andriy.shor

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Красногоровка на карте региона:





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