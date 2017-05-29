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Один из главарей террористов ЛНР может попасть в подвал - ИС

29.05.2017 09:36
По данным военных экспертов, Владислав Дейннега, которого боевики считают "заместителем главы народного совета" присвоил попавший в ДТП автомобиль
Один из главарей террористов ЛНР может попасть в подвал - ИС
Владислав Дейнега (фото - cкриншот видео)

Одного из главарей боевиков террористической организации ЛНР Владислава Дейнегу другие коллаборанты обвиняют в присвоении автомобиля коммунального предприятия временно оккупированного Алчевска. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Председатель народного совета ЛНР" Владимир Дегтяренко инициирует привлечение к "уголовной ответственности" своего заместителя Владислава Дейнегу. В частности, он обвиняет Дейнегу в присвоении последним в 2015 году противоправным путем автомобиля, который принадлежал одному из коммунальных предприятий Алчевска, и попыткой его списания после попадания в ДТП", - отмечается в сообщении. 

3 марта сообщалось, что один из главарей террористической организации ЛНР Виталий Киселев по уголовной кличке Коммунист был убит во время допроса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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