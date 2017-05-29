Жительницу Мелитополя подозревают в работе на спецслужбы РФ

Женщина в течение последних трех лет получала от российских кураторов задания и финансирование на пропаганду сепаратизма, утверждают в прокуратуре

Жительницу Мелитополя подозревают в пропаганде сепаратизма по заданию российских спецслужб. Против женщины открыто уголовное производство по признакам оказания помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности (ч. 1 ст. 111 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.



По данным правоохранителей, подозреваемая, с 2014 года поддерживая контакты с представителями спецслужб государства-агрессора, по их указанию осуществляла действия во вред информационной безопасности Украины, тем самым предоставляя РФ "помощь в проведении подрывной деятельности" против страны.



Как утверждают в прокуратуре, женщина в течение последних трех лет неоднократно выезжала в Россию "для проведения встреч с представителями спецслужб", в ходе которых "получала от них задания и финансирование на создание так называемой Запорожской народной республики".

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"Выполняя указанные задачи, она организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области массовые акции, в ходе которых осуществляла публичные призывы, а также распространяла материалы о поддержке сепаратизма", - говорится в сообщении.

23 мая 2017 года сообщалось, что суд в Харькове приговорил 69-летнего лидера сепаратистского движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина к шести годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины.



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