На донецком направлении обстановка стабилизировалась - штаб

Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских бойцов нет

С начала суток подразделения российско-террористических бандформирований 16 раз применяли оружие против подразделений ВСУ, в частности, дважды использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение. Среди украинских бойцов потерь нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако прогнозируемой и полностью контролируемой украинским защитниками", - сказано в сообщении.

На приморском направлении в 2:30 ночи незаконные вооруженные формирования в течение тридцати минут обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровкой из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи позиций ВСУ. Никто из украинских воинов не пострадал.

На том же направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, Водяного и Марьинки. Опорные пункты ВСУ у Широкино противник обстрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки и Марьинки днем вели огонь вражеские снайперы и пулеметчики.

Согласно сообщению штаба, на донецком направлении обстановка несколько стабилизировалась, но обстрелы не прекратились.

В частности, на рассвете пророссийские бандформирования осуществили обстрел укреплений ВСУ в пригороде Авдеевки из минометов различных калибров, в том числе и запрещенных, гранатометов и стрелкового оружия. Ранее под вражеский обстрел из стрелкового оружия попали позиции сил АТО в районе Каменки. В полдень бандиты ударили из 82-мм минометов и легкого вооружения по одному из опорных пунктов недалеко Троицкого.

На луганском направлении с начала суток боевики чаще всего применяли оружие против украинских военных, которые держат оборону у Крымского. Боевики применяли гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Также из пехотного вооружения террористы вели огонь у Малинового и Донца. Бойцов сил АТО, которые несут службу у поселка Новотошковское, обстреливал снайпер боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.