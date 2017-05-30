Боевики обстреляли сельхозпредприятие Бахмутский аграрный союз

Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает о продлении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Около пяти часов утра 30 мая противник совершил обстрел сельхозпредприятий Бахмутский аграрный союз в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них начался пожар, который уже ликвидировали. Среди работников хозяйства пострадавших нет.

В Новолуганское продолжает работать наблюдательная группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются.

"Таким образом, НЗФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - отметили в штабе.

30 мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что без введения в Донбасс миротворческой миссии демилитаризация и деоккупация ОРДЛО маловероятна.

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