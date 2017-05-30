Сутки в АТО: полсотни обстрелов, трое раненых бойцов

Боевики снизили интенсивность применения тяжелого артвооружения. За сутки противник пять раз применил запрещенное минскими соглашениями оружие

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских бойцов, трое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего, в течение суток зафиксировано пять фактов использования противником оружия, запрещеного минскими соглашениями.

На приморском направлении пророссийские вооруженные бандформирования 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью позиции ВСУ у Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыак, Новотроицкого, Тарамчука, Березовой и Талаковки. Под Павлополем бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки - из вооружения БМП.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов. Чаще всего они вели огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались опорные пункты ВСУ в районе Луганского, что на Светлодарск дуге. Также вечером противник из минометов бил возле Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, после с 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли сельхозпредприятие Бахмутский аграрный союз. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы.

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