Женщине-информатору боевиков ДНР дали 3,5 года тюрьмы

После получения данных от женщины, боевики корректировали артобстрелы позиций сил АТО, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры н.п. под Славянском

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 3,5 годам лишения свободы местную жительницу за информирование боевиков террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ коллегия судей приговорила к трем с половиной годам лишения свободы информатора террористической организации "МГБ ДНР", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что жительница Славянского района в течение июня-сентября 2015 года собирала и передавала боевикам ДНР информацию о силах и технике украинских военных, задействованных в проведении антитеррористической операции.

После получения данных от нее террористы, в частности, корректировали артобстрелы позиций сил АТО, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры населенных пунктов Славянского района.

Сотрудники контрразведки СБУ задержали сообщницу террористов в октябре 2015 года.

Во время обысков по месту ее проживания правоохранители изъяли мобильную и компьютерную технику с доказательствами передачи информации боевикам.

Приговор вступил в законную силу.

На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских бойцов, трое военных получили ранения.

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