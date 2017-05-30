Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб военный

На приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений режима неприменения оружия

С начала суток пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по военным. Четыре раза боевики использовали запрещенную минскими соглашениями артиллерию. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

На приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений режима неприменения оружия.

Начались сутки с обстрела опорных пунктов сил АТО в районе н.п. Новотроицкое, во время которого бандформирования применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, 120-мм минометы и вооружение БМП. Позже боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов по укреплениям ВСУ возле Березовой и Чермалыка. Под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов сегодня также попали позиции вблизи Красногоровки, Марьинки и Богдановки.

На донецком направлении боевики обстреляли позиции сил АТО возле поселка Новолуганское, что на Светлодарской дуге. Там оккупанты выпустили по одному из опорных пунктов ВСУ более двух десятков 120-мм мин. От этого обстрела пострадала и инфраструктура местного сельхозпредприятия. В частности, были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар. К счастью, никто из работников хозяйства не пострадал.

В южном и восточном пригороде Авдеевки боевики били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе поселка Зайцево, из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов.

На луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Боевики совершили только одну вооруженную провокацию. Произошло это вблизи Крымского. Обстрел бандиты осуществляли из минометов калибра 82 мм.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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