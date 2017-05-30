В ходе очередного обстрела Авдеевки ранены трое мирных жителей
30.05.2017 21:04
Один из снарядов разорвался на остановке общественного транспорта
Фото: ЕРА
Авдеевку снова обстреляли боевики ДНР, ранены трое мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции, руководитель областной полиции Вячеслав Аброськин.
Он уточнил, что один из снарядов попал во двор частного домовладения на ул.Лермонтова, 77. Повреждены окна и крыша.
Еще один боеприпас разорвался на остановке общественного транспорта. Осколочные ранения получили двое мужчин и женщина.
Авдеевка регулярно становится мишенью боевиков. Последний раз террористы обстреляли город 25 мая. Тогда были повреждены четыре дома местных жителей.
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