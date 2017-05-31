Полиция открыла дело из-за избиения охранника Яроша

Расследуется инцидент, который произошел 14 мая. Конфликт со стрельбой произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском

Полиция города Каменское открыла уголовное дело по факту избиения охранника народного депутата Дмитрия Яроша во время инцидента с таксистами, который произошел 14 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.



Дело открыли по признакам правонарушения по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство).



Ранее Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката охранника об открытии уголовного дела, который утверждает, что его подзащитного Михаила Навроцкого избила группа таксистов и он применил огнестрельное оружие для самообороны. У Навроцкого диагностировали перелом костей черепа, ребер и пальцев рук.



По информации полиции, 14 мая произошел конфликт со стрельбой после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил коллега таксиста, который пришел на помощь. Он в больнице в тяжелом состоянии.



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