Боевики обстреляли детский лагерь в Волновахском районе
31.05.2017 04:52
В здании детского лагеря, куда планируется первый заезд уже в июне, повреждены шесть окон
Фото: police.dn.ua
Ночью в селе Зеленый Гай Волновахского района боевики повредили здание детского лагеря. Об этом сообщила полиция Донецкой области.
В полицию об обстреле сообщил охранник лагеря. На месте полиция зафиксировала шесть поврежденных окон.
Первый заезд детей планируется в июне этого года. Ночью на территории лагеря, кроме охранника, больше никого не было. Никто не пострадал
Открыто уголовное дело по статье 258 террористический акт.
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