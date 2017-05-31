Боевики обстреляли детский лагерь в Волновахском районе

В здании детского лагеря, куда планируется первый заезд уже в июне, повреждены шесть окон

Ночью в селе Зеленый Гай Волновахского района боевики повредили здание детского лагеря. Об этом сообщила полиция Донецкой области.



В полицию об обстреле сообщил охранник лагеря. На месте полиция зафиксировала шесть поврежденных окон.



Первый заезд детей планируется в июне этого года. Ночью на территории лагеря, кроме охранника, больше никого не было. Никто не пострадал



Открыто уголовное дело по статье 258 террористический акт.

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