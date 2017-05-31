Боевики задержали патруль ОБСЕ в оккупированном Дебальцево

Пророссийские наемники требовали, чтобы наблюдатели покинули блокпост и ехали в обратном направлении

На блокпосте на западной окраине оккупированного Дебальцево (58 км к северу от Донецка, - ред.) боевики задержали патруль ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Боевики жестами указывали, чтобы патруль миссии развернулся и ехал в обратном направлении.

"Еще один террорист делал подобные жесты. Патруль СММ отъехал назад на 400 м и проинформировал об этом СЦКК", - отметили в пресс-службе.

Примерно через 40 минут ОБСЕ разрешили ехать дальше.

Также на блокпосте возле поселка Кременец (16 км к юго-западу от Донецка, - ред.) гражданский автомобиль с табличками ДНР подъехал к патрулю и боевик в агрессивной манере сказал наблюдателям о том, что они не могут ехать дальше и им следует воспользоваться другим маршрутом.

Речь шла о автодороге H-15, проходящей через другой блокпост боевиков в районе комбината Каргилл (17 км к юго-западу от Донецка).

29 мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Украина настаивает на допуске наблюдателей в Дебальцево.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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