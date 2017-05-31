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В Запорожье будут судить 21-летнего боевика из Донецка

31.05.2017 11:03
Молодой человек в 2014-2016 годах из корыстных побуждений активно участвовал в преступной деятельности террористов ДНР/ЛНР, утверждают в прокуратуре
В Запорожье будут судить 21-летнего боевика из Донецка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Жовтневый райсуд Запорожья передано дело 21-летнего жителя Донецка, обвиняемого в участии в террористической деятельности боевиков гибридной армии РФ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По версии следствия, молодой человек в 2014-2016 годах из корыстных побуждений состоял в незаконных вооруженных формированиях и активно участвовал в преступной деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР, а также способствовал такой деятельности.

Подозреваемый был задержан 10 апреля 2017 года в Запорожье и решением суда взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации).

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29 мая 2017 года сообщалось, что в Черновицкой области суд приговорил террориста ДНР к 11 годам тюремного заключения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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