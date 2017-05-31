Cотрудника Госспецсвязи задержали из-за детской порнографии
Киберполиция задержала сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации по подозрению в распространении детской порнографии в Луцке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента киберполиции НПУ.
"Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили 37-летнего сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Волынской области, который, имея специальные навыки, распространял в сети Интернет файлы с детской порнографией", - сказано в нем.
Правоохранители установили, что старший инженер Госспецсвязи в Волынской области, имея навыки работы в интернете и зная методы конспирации, около года распространял через сеть порнографические видеоролики с изображением детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Для этих целей мужчина использовал личный компьютер, а контент хранил на внешнем винчестере.
Сотрудники киберполиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса и в течение пяти месяцев документировали противоправную деятельность злоумышленника.
Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли компьютер, который он использовал для распространения запрещенного контента, Wi-Fi роутер, кабельный модем и внешний винчестер.
У подозреваемого были обнаружены 1,5 Гб видео-файлов с изображениями порнографического характера.
В настоящее время техника направлена на экспертизу.
Фото: cybercrime.gov.ua
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия, задержанный дает показания.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Мужчине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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