Cотрудника Госспецсвязи задержали из-за детской порнографии

Старший инженер Госспецсвязи в Волынской области, зная методы конспирации, около года распространял через сеть порноролики с детьми от семи до 16 лет

Киберполиция задержала сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации по подозрению в распространении детской порнографии в Луцке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента киберполиции НПУ.

"Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили 37-летнего сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Волынской области, который, имея специальные навыки, распространял в сети Интернет файлы с детской порнографией", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что старший инженер Госспецсвязи в Волынской области, имея навыки работы в интернете и зная методы конспирации, около года распространял через сеть порнографические видеоролики с изображением детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Для этих целей мужчина использовал личный компьютер, а контент хранил на внешнем винчестере.

Сотрудники киберполиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса и в течение пяти месяцев документировали противоправную деятельность злоумышленника.

Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли компьютер, который он использовал для распространения запрещенного контента, Wi-Fi роутер, кабельный модем и внешний винчестер.





У подозреваемого были обнаружены 1,5 Гб видео-файлов с изображениями порнографического характера.

В настоящее время техника направлена на экспертизу.





Фото: cybercrime.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия, задержанный дает показания.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.