В Тернополе обнаружили авиабомбу времен Второй мировой

Пиротехники обнаружили, что боеприпас имеет два действующих взрывателя, поэтому решили как можно быстрее ликвидировать

На Тернополе застройщики нашли авиабомбу времен Второй мировой войны весом в 250 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Застройщик, который планирует строительство на улице Ивана Нечая в Тернополе, обратился 30 мая к специалистам ГСЧС с просьбой исследовать территорию, так как по словам старожилов, там предположительно находился боеприпас времен Второй мировой войны.

"Специалисты группы пиротехнических работ провели разведку земельного участка и обнаружили немецкую авиационную бомбу SC 250, которая находилась на глубине 1,5 м", - говорится в сообщении.

Сегодня спасатели эвакуировали людей из близлежащих домов, после чего боеприпас обследовали пиротехники. Они обнаружили, что он имеет два подрывника, которые составляют основную опасность. Находку решили заморозить и транспортировать в безопасном контейнере, чтобы впоследствии уничтожить в отдаленном от людей месте.

30 мая 2017 года в частном дворе в поселке Безлюдовка Харьковского района обнаружены три авиабомбы весом по 50 кг каждая.

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