Сегодня боевики не использовали тяжелую артиллерию - штаб

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО частично стабилизировалась

С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. При этом использование тяжелого артиллерийского вооружения не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Там отметили, что в течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО частично стабилизировалась, однако на отдельных участках линии соприкосновения обстрелы со стороны пророссийских НВФ не прекратились.

На приморском направлении бандформирования дважды открывали огонь по опорным пунктам сил АТО - из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов недалеко от Чермалыка.

На донецком направлении боевики 4 раза обстреливали украинских военных, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки. Террористы применили гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, по одной из позиций сил АТО вел огонь снайпер.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам 4 раза. В частности, дважды под обстрелы из стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Донца. А вблизи Новотошковского боевики выпустили в сторону позиций ВСУ более десятка 82-мм мин. Там же зафиксировано ведения огня снайпером боевиков.

"По состоянию на данный момент, с начала суток, потерь среди украинских воинов не было", - отметили в штабе АТО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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