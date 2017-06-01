ОБСЕ сообщила о передвижении танка по оккупированному Донецку

В Донецкой области ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня

В оккупированных районах, в шести км к востоку от центра Донецка, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели танк (Т-72) на грузовике-платформе, который двигался на юго-восток по автодороге Н21. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Поздно вечером 29 и в ночь на 30 мая, находясь в центре Донецка, наблюдатели слышали приблизительно 20 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 5-7 км к северо-западу", - отметили в пресс-службе.

Недалеко от села Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя) члены патруля миссии видели свежие следы, по оценке, принадлежавшие тягачам МТ-ЛБ или самоходным гаубицам (2С1), при этом было отмечено, что некоторые следы вели с востока на запад, а другие - с запада на восток.

В Донецкой области ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав, большее количество взрывов (приблизительно 560 по сравнению с примерно 300 соответственно на прошлой неделе).

16 мая сообщалось, что в месте хранения оружия боевиков ДНР, расположение которого соответствует линиям отвода, отсутствует 21 танк (Т-72).

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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