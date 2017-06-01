Под Нежином поезд протаранил авто, проехав еще километр: фото
В Носовском районе Черниговской области автомобиль протаранил на железнодорожном переезде шлагбаум, выехал на красный свет светофора и был сбит поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Киев. Об этом пишет пресс-служба областной полиции.
Как выяснили правоохранители, за рулем "Запорожца" был 74-летний мужчина, который по какой-то причине остановился прямо на путях. Он погиб на месте.
Поезд проехал еще около километра после столкновения.
Фото: пресс-служба Нацполиции
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Место аварии на карте региона:
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