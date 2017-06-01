Под Нежином поезд протаранил авто, проехав еще километр: фото

Пенсионер за рулем "Запорожца", который пытался проехать на красный свет, погиб на месте

В Носовском районе Черниговской области автомобиль протаранил на железнодорожном переезде шлагбаум, выехал на красный свет светофора и был сбит поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Киев. Об этом пишет пресс-служба областной полиции.

Как выяснили правоохранители, за рулем "Запорожца" был 74-летний мужчина, который по какой-то причине остановился прямо на путях. Он погиб на месте.

Поезд проехал еще около километра после столкновения.





Фото: пресс-служба Нацполиции

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Место аварии на карте региона:





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