"Польша для поляков": под Гданьском избили украинских рабочих

Собственник фирмы, на которую работали украинские граждане, вступился за своих сотрудников, но тоже был атакован агрессивной компанией

В одном из польских поселков под Гданьском местные жители ворвалась в дом, в котором жили украинские рабочие, и избили их. При этом поляки выкрикивали националистические и ксенофобские лозунги. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.



Согласно сообщению, поляки были в состоянии алкогольного опьянения. Под крики "Польша для поляков", "Уезжайте в Украину" они стали бросать камни и бутылки в дом, где жили украинцы.

Собственник фирмы Lilan, на которую работали украинские граждане, вступился за своих сотрудников, но тоже был атакован агрессивной компанией. Поляки при этом использовали железные палки и биты.

Gazeta Wyborcza отмечает, что полиция, прибыв на место происшествия, не стала сразу вмешиваться, а стояла в стороне, ожидая подкрепления. Воспользовавшись этим, большая часть нападавших сбежала. Полиция задержала 7 мужчин в возрасте от 23 до 28 лет. У одного из них нашли кокаин.

По информации издания, в отношении них будет применен надзор полиции, залог в 1 тысячу злотых и запрет приближаться к жертвам и их дому на расстояние, меньшее, чем 100 м.

В начале мая в Польше произошло два жестоких нападения на украинцев на почве национальной ненависти.

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