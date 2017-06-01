У стрелявшего в добровольцев найден украинский паспорт - полиция

По словам пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, у киллера обнаружены документы гражданина Украины Александра Дакара

У мужчины, который сегодня на столичном Подоле стрелял в добровольца АТО Адама Осмаева, найден паспорт гражданина Украины. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, Осмаев и покушавшийся на него гражданин госпитализированы с огнестрельными ранениями, их жизням ничего не угрожает.

"На месте найдено три пистолета, два пистолета Макарова, один пистолет иностранного производства "Глок". Производство открыто, ст. 115. Целью стрелка был Адам Асмаев, именно в него открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля", - сообщил Шевченко.

В то же время пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил Украинской правде, что, по предварительной информации, мужчина, представившийся французским журналистом, недавно прибыл в Украину из России, из Брянской области.

При нем нашли документы гражданина Украины Александра Дакара. Полиция проверяет их подлинность, сообщил Тракало.

Ранее Шевченко сообщил, что покушение произошло на участников АТО, добровольцев из батальона полиции "Киев-2" Адама Осмаева и Амину Окуеву.

В феврале 2015 года сообщалось, что после гибели в бою под Дебальцево легендарного генерала Исы Мунаева командование батальоном имени Джохара Дудаева принял на себя майор вооруженных сил Республики Ичкерия Адам Осмаев.

В 2013 году Осмаев был подозреваемым в организации теракта против президента Российской Федерации Владимира Путина.

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