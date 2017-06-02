Сутки в АТО: зафиксировано 28 обстрелов, пострадавших нет

На луганском направлении зафиксировано использование боевиками минометов калибром 120 мм

Гибридные войска РФ в течение минувших суток 28 раз обстреляли подразделений Вооруженных Сил, дважды использовав минометы запрещенного минскими соглашениями калибра, сообщает пресс-центр Штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не пострадал.

На приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений режима тишины - 18. В частности, под враждебные обстрелы попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Около 21:00 гибридные войска РФ обстреляли оборонительные укрепления ВСУ на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении было спокойнее: боевики всего два раза нарушили условия неиспользования оружия. Ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских воинов, которые держат оборону в районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские бандформирования применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано восемь фактов использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18:00 и до полуночи боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. А под конец суток гибридные войска РФ били из 120-мм минометов по позициям ВСУ возле Крымского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку Кряковки.

1 июня 2017 года в больнице Днепра умер военнослужащий, который получил ранение под Авдеевкой 30 мая.

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