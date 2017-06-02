В Донецкой области задержан прокурор за вымогательство денег

Прокурор подозревается в том, что требовал от местного полицейского три тысячи гривень

В Торецке Донецкой области прокурор, угрожая работнику полиции уголовной ответственностью, потребовал от него три тысячи гривен так называемого откупа. Прокурора задержали в служебном кабинете правоохранители, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Прокурор заподозрил оперуполномоченного полиции Торецка во внесении недостоверных сведений в документацию контрольно-надзорного дела. Чтобы подозрения "развеялись", работник прокуратуры потребовал от 26-летнего полицейского неправомерную выгоду в размере трех тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Прокурора задержали на следующий день во время получения взятки.

По факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В случае доказательства вины задержанного ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

13 мая 2017 года в Рубежном Луганской области СБУ совместно с военной прокуратурой сил АТО задержала предпринимателя, который пытался дать взятку военному прокурору Луганского гарнизона.