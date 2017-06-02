Стрелявший в Осмаева и Окуеву оказался личным киллером Кадырова

Питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго в 2009 году убил бывшего охранника Кадырова, который обвинял последнего в пытках

Напавший на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго, который убил бывшего охранника Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Российское издание Руспрес отмечает, что бывшего охранника Кадырова - Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в пытках, в 2009 году убили в Вене, где он просил политическое убежище.

Сообщалось, что убийцей Исраилова был некий питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго.





В конце 2006 года Исраилов подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял Кадырова в пытках и похищении людей. Адвокат Исраилова Надя Лоренц в заявлении в полицию утверждала, что убийца Денисултанов-Курмакаев настаивал, чтобы ее подзащитный отозвал свой иск.

На допросе после убийства Курмакаев рассказывал о списки врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел.

Он также пояснил, что 50 человек из этих 300 живут в Австрии и им угрожает опасность. По словам Денисултанова-Курмакаева, он якобы тоже выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаева писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

По тем же показаниям: предложенная ему "премия" за возвращение Исраилова в Россию, включая, если надо, похищения или, если не получится, убийство, составляла $100 тыс.





Артур Денисултанов-Курмакаев (фото - rospres.com)

Издание сообщает, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым. Вскоре он перебрался в Петербург, где занялся киосковым бизнесом, установив первые точки на Московском вокзале. По словам самого Артура, в 1995 году он чудом выжил после покушения в Москве, где его расстреляли партнеры по бизнесу.

Денисултанов "прославился" благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на русского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.

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1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Нападавший представился журналистом газеты Le Monde. Он выстрелил в мужа Окуевой. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что основная причина нападения на добровольца АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву - их патриотическая позиция.

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