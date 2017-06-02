Продвижение ВСУ под Луганском: штаб объяснил заявление 93-й ОМБр

В Минобороны заявили, что армия не нарушает границ серой зоны, так как это демилитаризованная территория, куда запрещен заход подразделений

Сегодня, 2 июня, в пресс-службе 93-й бригады, которая удерживает рубежи в Луганской области, сообщили о проведении операции по занятию в "серой зоне" новых позиций около Бахмутской трассы. Позднее запись в Facebook 93-й ОМБр была удалена. Комментируя эти данные, спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что ВСУ не ведет наступательных действий.

По словам полковника, решения о перемещении опорных пунктов для обеспечения безопасности военнослужащих могут принимать командиры бригад, однако изменение конфигурации оборонных позиций не является наступательной операцией.

"Украинские военные не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями", - подчеркнул он.

Лысенко заявил, что решение о переносе позиций может приниматься с учетом постоянных обстрелов, зачастую с применением артиллерии. "Но активных наступательных действий и пересечения линии разграничения не происходит. Украина четко придерживается минских договоренностей", - резюмировал он.

В эфире канала 112 Украина спикер штаба АТО Антон Миронович заявил, что ВСУ "не нарушают границ серой зоны", так как это демилитаризованная территория, куда запрещен заход подразделений.

"Мы стараемся сместить нашу оборону, занять более тактически выгодные позиции, и не только на этом участке фронта... Если у нас возможность немного усилить свои позиции, мы этим обязательно пользуемся, ведь враг в последнее время чаще применяет тяжелую артиллерию", - отметил он.

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