Террористы обстреляли Марьинку: ранены двое мирных жителей

Две мины разорвались в жилом квартале города; ранения средней тяжести получили 20-летняя девушка и 71-летний мужчина, их госпитализировали

Боевики гибридной армии РФ в пятницу, 2 июня, около 18:00 в очередной раз обстреляли Марьинку, в результате чего ранения получили двое мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



По его словам, две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева.



"Ранения средней тяжести получили 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Сейчас их обоих доставили в больницу в Красногоровке. Информация уточняется", - сообщил Жебривский.

В пресс-службе полиции Донецкой области отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК (теракт).

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По информации украинской стороны СЦКК, во время обстрела оккупантами позиций сил АТО в районе Марьинки из 82-мм минометов под огонь попали и жилые кварталы. Одна из мин попала в жилой дом, в результате чего были ранены гражданские. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

"На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий сейчас уточняется", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Ранее сегодня, 2 июня, сообщалось, что за минувшие сутки кремлевские наемники 28 раз нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.



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