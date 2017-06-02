Террористы обстреляли Марьинку: ранены двое мирных жителей
Боевики гибридной армии РФ в пятницу, 2 июня, около 18:00 в очередной раз обстреляли Марьинку, в результате чего ранения получили двое мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева.
"Ранения средней тяжести получили 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Сейчас их обоих доставили в больницу в Красногоровке. Информация уточняется", - сообщил Жебривский.
В пресс-службе полиции Донецкой области отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК (теракт).
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По информации украинской стороны СЦКК, во время обстрела оккупантами позиций сил АТО в районе Марьинки из 82-мм минометов под огонь попали и жилые кварталы. Одна из мин попала в жилой дом, в результате чего были ранены гражданские. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.
"На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий сейчас уточняется", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Ранее сегодня, 2 июня, сообщалось, что за минувшие сутки кремлевские наемники 28 раз нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.
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