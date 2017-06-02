В зоне АТО погиб украинский военный, трое ранены - штаб

Боевики 15 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины

С начала суток 2 июня боевики 15 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины, применяя запрещенное вооружение. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Чаще всего пророссийские НВФ применяли оружие на приморском направлении.

В течение дня бандиты четыре раза открывали огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ в районе Чермалыка. Там же, а также у Новотроицкого, противник вел огонь из гранатометов. Севернее, недалеко Марьинки, боевики дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из минометов калибра 82 мм.

На донецком направлени ситуация относительно стабильна.

На луганском направлении боевики из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новозвановки и Крымского.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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