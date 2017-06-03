За минувшие сутки погибли двое украинских военных, пятеро раненых

Гибридные войска РФ 53 раза обстреляли позиции ВСУ на всех направлениях

Ситуация в зоне проведения АТО ухудшилась. За минувшие сутки двое украинских военных погибли, пятеро - были ранены. Боевики 53 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из 120 мм минометов террористы неоднократно обстреливали позиции сил АТО в районе Чермалыка. Возле Марьинки боевики вели огонь из 82 мм минометов.

В районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого гибридные войска РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов разных калибров и стрелкового оружия. Возле Богдановки огонь вел также снайпер боевиков.

На донецком направлении в пригороде Авдеевки террористы вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Возле населенного пункта Пески боевики обстреливали силы АТО из 120 мм минометов, а из крупнокалиберных пулеметов - Опытное. Зайцево и Майорск террористы обстреляли из гранатометов разных модификаций и БМП.

На луганском направлении под огонь террористов попали опорные пункты ВСУ вблизи Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской. Тут огонь они вели из гранатометов и стрелкового оружия. Возле Крымского боевики использовали БМП, а вблизи станции Донец - 82 мм минометы.

Читайте также: 8 населенных пунктов Донецкой области не подлежат восстановлению

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.