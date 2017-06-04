Сутки в АТО: двое украинских военных погибли, пятеро ранены

Боевики обстреливали позиции ВСУ в пригороде Авдеевки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия

В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных погибли, пятеро бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики 58 раз открывали огонь по позициям сил АТО, дважды - по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстреляли важный объект инфраструктуры.

Приморское направление. На этой части фронта вчера было зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против ВСУ - 36 обстрелов. Из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские наемники неоднократно били по ВСУ в районе Богдановки. Из артиллерии калибра 122 мм террористы обстреляли Чермалык.

По позициям ВСУ в Красногоровке боевики вчера вечером совершили интенсивный обстрел из танка, БМП.

Вблизи Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Талаковки боевики систематически открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Опорные пункты в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны террористами из 82-мм минометов.

Несколько мин снова попали в жилые кварталы Красногоровки, в результате чего одна местная жительница получила ранения.

Донецкое направление. Террористы 12 раз вчера открывали огонь по силам АТО.

Чаще всего боевики обстреливали позиции ВСУ в пригороде Авдеевки. Использовали 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие.

В районе Верхнеторецкого и Зайцевого боевики также стреляли из минометов калибра 82 мм. У Новолуганского, что на Светлодарской дуге, террористы открывали огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского - из ручных противотанковых гранатометов.

Вчера вечером российско-террористические бандформирования обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

Луганское направление. На этой части линии разграничения за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования боевиками оружия. Поздно вечером террористы из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВСУ в районе Новоалексанровки.

В течение дня под обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались позиции ВСУ вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Неподалеку Станицы Луганской и Крымского боевики также применяли против украинских военных БМП.

Пророссийские террористы обстреляли из 82 мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке Донецкой области.

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