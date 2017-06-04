Авдеевка без воды: обстрел обесточил фильтровальную станцию

Сейчас вода жителям города и ряда населенных пунктов подается почасово по графику из резервуара; боевики пока не дают гарантий для ремонтных работ

Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.



Согласно сообщению, сегодня утром, 4 июня, при попытке запуска ДФС выяснилось, что станция обесточена в связи с повреждением высоковольтной линии на неподконтрольной территории из-за активных боевых действий.



В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки (22 тыс человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1,5 тыс человек). Вода жителям подается почасово по графику из авдеевского резервуара. Сейчас остаток питьевой воды в резервуаре составляет 3 тыс кубометров.



Также в Авдеевке ГСЧС и коммунальщики организовали подвоз технической и питьевой воды.



В службе добавили, что, по предварительным данным, ремонт ЛЭП при наличии коридора и гарантии безопасности будет проведен сегодня.

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Украинская сторона СЦКК в Facebook пресс-центра штаба АТО сообщила, что боевики, в отличие от ВСУ, пока не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ. Также сообщается, что в связи с аварией существенно уменьшена подача воды во временно оккупированный Донецк.



Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты - всего более 600 тысяч жителей.

29 мая 2017 года сообщалось, что украинская сторона СЦКК уличила боевиков террористической организации ДНР, чьим обстрелам постоянно подвергается ДФС, в лицемерных заявлениях, выражающих якобы обеспокоенность по поводу ситуации на этом объекте.



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