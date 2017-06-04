В зоне АТО в результате обстрела погиб матрос ВМС

Морской пехотинец Михаил Кобец погиб во время выполнения боевых задач, отметили в штабе Военно-Морских Сил

В зоне АТО в результате минометного обстрела со стороны боевиков погиб морской пехотинец, матрос Военно-Морских Сил ВСУ Михаил Кобец. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ВМС.



"В результате тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, оборвалась жизнь нашего боевого побратима - морского пехотинца матроса Кобца Михаила Александровича", - говорится в сообщении.



Командование и весь личный состав ВМС выражают соболезнования родным и близким погибшего, отметили в штабе. Обстоятельства и дата гибели военного не уточняются.

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За минувшие сутки, 3 июня, в результате боевых действий в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, в том числе боец Нацгвардии.



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