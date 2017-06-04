В зоне АТО в результате обстрела погиб матрос ВМС
В зоне АТО в результате минометного обстрела со стороны боевиков погиб морской пехотинец, матрос Военно-Морских Сил ВСУ Михаил Кобец. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ВМС.
"В результате тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, оборвалась жизнь нашего боевого побратима - морского пехотинца матроса Кобца Михаила Александровича", - говорится в сообщении.
Командование и весь личный состав ВМС выражают соболезнования родным и близким погибшего, отметили в штабе. Обстоятельства и дата гибели военного не уточняются.
Читайте также: За минувшие сутки погибли двое украинских военных, пятеро раненых
За минувшие сутки, 3 июня, в результате боевых действий в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, в том числе боец Нацгвардии.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:31
-
вчера
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32