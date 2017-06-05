В Мельбурне неизвестный ранил двух полицейских и взял заложницу
В австралийском Мельнбурне произошел взрыв и перестрелка в одном из жилых домов, есть жертвы и пострадавшие. Как сообщает Sky NewsAustralia, мужчина, который устроил перестрелку, взял в заложницы женщину.
Полиция Мельнбурна приехала на вызов в жилое здание из-за сообщений о взрыве. Правоохранители обнаружили в фойе жилого комплекса застреленного мужчину. Затем произошла перестрелка. Стрелявший ранил двух полицейских, взял заложницу и забаррикадировался в одной из квартир.
Было слышно около 40 выстрелов в жилом доме. Полиция оцепила район и расследует, связан ли инцидент с терроризмом.
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