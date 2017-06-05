Запасов воды в Авдеевке хватит до завтрашнего утра

Вода в резервуаре закончится завтра утром, а заявку на ремонт трубопровода и линии электропередач еще не подтвердили

Воды в резервуарах для обеспечения жителей Авдеевки хватит на сегодняшний вечер и завтра на утро. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.



По информации СЦКК, заявку на ремонт для возобновления водоснабжения ждут сегодня вечером, но ее еще подтвердили



Завтра, 6 июня, утром в Авдеевке будут выдавать питьевую воду - 918 бутылей в город направит Адвентистское агенство помощи и развития



4 июня Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты - всего более 600 тысяч жителей.

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