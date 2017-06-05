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Боевики обстреляли здание погранслужбы около Павлополя

05.06.2017 20:52
Пострадавших нет, подразделение ГПСУ привели в боевую готовность
Боевики обстреляли здание погранслужбы около Павлополя
Фото: Олег Слободян/Facebook

Сегодня около 18:20 боевики начали артиллерийский обстрел позиций ВСУ и пограничников около Павлополя. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Олег Слободян.

Частично повреждено здание отдела пограничной службы. По меньшей мере один снаряд не разорвался. 

Потерь среди пограничников нет. Обстрел закончился после 19:30. Подразделения и резервы отряда привели в боевую готовность. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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