Боевики обстреляли здание погранслужбы около Павлополя

Пострадавших нет, подразделение ГПСУ привели в боевую готовность

Сегодня около 18:20 боевики начали артиллерийский обстрел позиций ВСУ и пограничников около Павлополя. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Олег Слободян.



Частично повреждено здание отдела пограничной службы. По меньшей мере один снаряд не разорвался.



Потерь среди пограничников нет. Обстрел закончился после 19:30. Подразделения и резервы отряда привели в боевую готовность.

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