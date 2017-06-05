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СЦКК: Есть гарантии на проведение ремонтных работ под Авдеевкой

05.06.2017 22:44
Во вторник и среду будут проводить ремонтные работы по восстановлению ЛЭП и работы Донецкой фильтровальной станции
СЦКК: Есть гарантии на проведение ремонтных работ под Авдеевкой

От российской стороны в СЦКК есть гарантии на режим тишины для проведения ремонтных работ для восстановления водоснабжения в Авдеевке. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Работы будут проводить 6 и 7 июня.

К разминированию привлекут ГСЧС и будет работать ОБСЕ.

Уже провели работы в Попаснянском районном водоканале и это позволило восстановить водоснабжение по водогону Ду-1200 мм. 

Воды в резервуарах для обеспечения жителей Авдеевки хватит на сегодняшний вечер и завтра на утро. 

4 июня Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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