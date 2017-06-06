ВСУ подошли к позициям оккупантов в Луганской области на 300 м

Данные 93-й бригады о продвижении вперед около Бахмутской трассы уточнили аналитики группы Информационное сопротивление

Командование "армии ЛНР" пытается разобраться в том, почему ряд подразделений боевиков "немотивированно" оставил позиции около Бахмутской трассы в Луганской области, чем воспользовались ВСУ, занявшие более выгодные рубежи на линии фронта. Об этом пишет со ссылкой на информаторов на неподконтрольной территории группа военных экспертов Информационное сопротивление.

"Серьезную тревогу командования оккупантов вызвала потеря нескольких участков обороны и наблюдательных пунктов в районе Калиново, Михайловки, Бахмутской трассы, где продвижение ВСУ (в нейтральной полосе и в районах, которые по минским соглашениям должны контролироваться ВСУ), составило от 350 м до 1,5 км", - говорится в сводке.

Главари российско-террористических вооруженных формирований потребовали на совещании "предпринять комплекс мер по восстановлению контроля над утерянными позициями".

Оккупанты отметили "существенное" сокращение ВСУ дистанции эффективного ведения огня, на отдельных участках армия подошла к позициям противника на дистанцию 300-400 метров.

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2 июня 2017 года пресс-служба 93-й ОМБР в Луганской области сообщила о проведении операции по занятию в "серой зоне" новых позиций около Бахмутской трассы. В Минобороны позднее заявили, что ВСУ не ведет наступательных действий.

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