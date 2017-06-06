ГУР: Офицеры РФ учат боевиков уничтожать беспилотники ОБСЕ

По данным разведки, боевики грабят местных жителей и забирают продукты питания, что связано с отсутствием продовольственного обеспечения их войск

Продолжает расти количество правонарушений в подразделениях боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Личный состав передовых подразделений корпуса в темное время суток грабит квартиры гражданского населения. Кроме материальных ценностей боевики забирают продукты питания, что связано с отсутствием продовольственного обеспечения", - сказано в сообщении разведки.

По данным разведки, с боевиками "зенитных подразделений" активно проводятся занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделяется изучению беспилотных летательных аппаратов, которые используются Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Занятия проводят офицеры ВС РФ, они инструктируют боевиков по открытию огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытной эвакуации.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ДНР не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на территорию оккупированной шахты.

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