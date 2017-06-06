Боевики выпустили 16 реактивных снарядов из Града - Минобороны

На мариупольском направлении по всему фронту от Красногоровки к Азовскому морю террористы применяют крупнокалиберное оружие

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевые действия начались после 14:00 и продолжались до позднего вечера.

"На участке фронта Крымское - Новотошковское оккупанты шесть раз применяли минометы и один раз - ствольную артиллерию. При этом было выпущено более 50 мин и снарядов. Огонь велся сразу с нескольких вражеских позиций", - отметил Мотузяник.

По его словам, несколько провокаций со стороны боевиков произошло в Станично-Луганском и Попаснянском районах, но там обстановка значительно спокойнее: оккупанты не использовались тяжелое вооружение.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов.

На донецком направлении обстановка обострилась.

В районе Авдеевки и Донецкого аэропорта под вражеским прицелом оказался каждыйопорный пункт ВСУ на передовой.

"Основные боевые действия начались после 12:00 и не стихали до конца дня. Оккупанты выпустили по позициям ВСУ более 230 мин и около трех десятков танковых снарядов", - отметили в пресс-службе.

"Также беспокойно вчера было под Горловкой. Вследствие минометного обстрела стороны российско-оккупационных войск в Верхнеторецком пострадал местный житель. Он был срочно госпитализирован в Торецка", - сказал Мотузяник.

На Светлодарской дуге вчера было спокойно.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении противник нарушил режим тишины 26 раз, 17 раз применял тяжелое вооружение.

На мариупольском направлении по всему фронту от Красногоровки к Азовскому морю боевики применяют крупнокалиберное оружие.

В Богдановке Волновахского района террористы выпустили по позициям ВСУ 16 реактивных снарядов из Града и несколько мин.

"В Павлополе мины и снаряды попали в здание местной школы, нанеся серьезные разрушения. Осколками от вражеских снарядов перебиты газопоставляющая труба, электропровод и водопровод. Один из снарядов, выпущенных боевиками, неразорвавшийся, и был впоследствии обезврежен группой разминирования ГСЧС", - подчеркнул Мотузяник.

В Красногоровке минами оккупантов повреждены два здания.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 39 вражеских обстрелов, около трети - из тяжелого вооружения.

6 июня бригада специалистов вышла на ремонтные работы на линии электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции.

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