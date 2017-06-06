ЛЭП Донецкой фильтровальной станции отремонтирована - Зубко

Работы по подключению ДФС и восстановлению водоснабжения Авдеевки и других населенных пунктов запланированы на завтра, добавил вице-премьер

Ремонт линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию, завершен, однако восстанавливать электроснабжение ДФС и возобновлять подачу воды в обстреливаемую боевиками Авдеевку будут уже завтра. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.



"По состоянию на 16:00 6 июня ремонтные работы линий электропередач завершены, напряжение подано на линию Макеевка - АКХЗ N2", - написал он.



Зубко добавил, что работы по подключению ДФС и восстановлению водоснабжения запланированы на среду, 7 июня.

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4 июня 2017 года Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.



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