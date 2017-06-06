ЛЭП Донецкой фильтровальной станции отремонтирована - Зубко
Ремонт линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию, завершен, однако восстанавливать электроснабжение ДФС и возобновлять подачу воды в обстреливаемую боевиками Авдеевку будут уже завтра. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
"По состоянию на 16:00 6 июня ремонтные работы линий электропередач завершены, напряжение подано на линию Макеевка - АКХЗ N2", - написал он.
Зубко добавил, что работы по подключению ДФС и восстановлению водоснабжения запланированы на среду, 7 июня.
Читайте также: Ремонтники вышли к Донецкой фильтровальной станции
4 июня 2017 года Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:46
-
18:18
-
17:45
-
17:38
-
16:56
Новости партнеров
- 45358
- 38558
- 25294
- 20626
- 14284