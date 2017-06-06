Одесского провайдера уличили в маршрутизации трафика к "ЛНР"

Дельцы зарегистрировали филиал на временно оккупированной боевиками территории и платили "налоги" фейковым структурам террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области механизм незаконной маршрутизации одним из Интернет-провайдеров трафика на временно подконтрольную боевикам территорию Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что владельцы компании, которая предоставляет услуги IP-телевидения и доступа к сети Интернет в одном из райцентров Одесской области, нелегально организовали маршрутизацию трафика к террористической организации ЛНР. Дельцы зарегистрировали филиал на временно оккупированной боевиками территории и платили "налоги" фейковым структурам террористов.

Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы обнаружили телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие противоправную деятельность коммерческой структуры.

Продолжается досудебное следствие в рамках производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации.

Ранее сообщалось, что офицеры РФ учат боевиков уничтожать беспилотники ОБСЕ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.