Боевики 46 раз обстреляли силы АТО: ранены четверо бойцов

Все чаще боевики применяют запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения

Сегодня, 6 июня, российско-террористические бандформирования 46 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Четверо украинских воинов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Все чаще боевики применяют запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения. В частности, существенное обострение отмечается на луганском направлении, сообщили в штабе.

На приморском направлении самая напряженная ситуация - в районе Чермалыка. Там по опорным пунктам ВСУ противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а под вечер применил и РСЗО Град. Также неспокойно было поблизости Водяного, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении НВФ продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки из пехотного вооружения, иногда - из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов боевики били северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого и Зайцево. Вблизи Новгородского противник обстреливал опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия, а неподалеку Троицкого применял крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении пророссийские бандформирования значительно активизировались в течение последних 24 часов. В частности, украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Крымскому и Новотошковскому, боевики обстреливали из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, а также из минометов.

В начале суток под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции сил АТО вблизи Трехизбенки. В районе Новоалександровки пророссийские бандформирования применяли 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. А у Новозвановки боевики открывали огонь в сторону укреплений ВСУ из вооружения БМП.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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