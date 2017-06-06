Боевики обстреляли дома в Новолуганском: убит домашний скот

Повреждены по меньшей мере три домохозяйства, побиты крыши, уничтожен сарай

Сегодня около 18:30 боевики обстреляли из зенитной установки жилые дома в Новолуганском. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В одном из дворов поврежден хлев, убит домашний скот.



Полностью сгорела пристройка во дворе другого дома.



Никто из местных жителей не пострадал. На месте работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.



18 мая гибридные войска РФ обстреляли жилые дома в населенном пункте Бердянское, а также частный сектор нежилого уже Широкино. Два дома полностью разрушены.

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