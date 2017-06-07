"Министра" боевиков заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Осужденный Алексей Дикий работал в МВД, а в 2014 году переметнулся на службу к террористам, при помощи России захватившим часть Донецкой области

Дзержинский городской суд признал виновным экс-замначальника управления - начальника отдела по борьбе с торговлей людьми ГУ МВД в Донецкой области Алексея Дикого. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В мае-июне 2014 года Алексей Дикий, нарушая присягу сотрудника органов МВД, совместно с представителями террористической организации ДНР участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области, в городе Донецке. Оставшись на временно подконтрольной боевикам территории, милиционер-предатель непосредственно стал членом террористической организации ДНР", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в 2014 году бывшего милиционера назначили на должность так называемого первого заместителя Министра внутренних дел ДНР, а в начале 2015 года, после присвоения звания "герой ДНР", Дикий занял должность так называемого "министра внутренних дел" террористической организации.

Сейчас осужденный находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, поэтому его судили заочно. Суд признал Дикого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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