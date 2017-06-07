Боевики перед встречей в Минске готовят фейки для СМИ - разведка

По данным украинской разведки, российские пропагандисты сделали постановочные ложные материалы о якобы наступлении ВСУ

Командование российско-террористических войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей организовало работу российских пропагандистов для подготовки информационных фейков в СМИ для дезинформации местных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"На передовых позициях подразделений 1 АК для подготовки провокационных сюжетов якобы "о нарушениях минских договоренностей" подразделениями ВСУ LifeNews и телеканал Россия-1 проводили съемки постановочных видеороликов с привлечением личного состава противника", - отмечается в сообщении.

По данным украинской военной разведки, для убедительности проводилась съемка вроде бы "уничтожения украинской артиллерией здания" путем ее подрыва саперным подразделением противника.

"Накануне очередного заседания безопасности и экономической подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в СМИ ЛНР/ДНР специально распространялась информация о возможном наступлении в ближайшее время подразделений ВСУ и активизацию деятельности украинский ДРГ ",- говорится в сообщении.

7 июня в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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