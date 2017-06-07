Сегодня жители Авдеевки получат воду
К сегодняшнему вечеру жители Авдеевки получат воду, поскольку работы по восстановлению ЛЭП завершены. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.
Жебривский отметил, что Донецкая фильтровальная станция заработала.
"В течение часа завершим проверку водопровода и подадим воду на город. К вечеру ее получат люди", - отметил Жебривский.
6 июня сообщалось, ремонт линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию, завершен.
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4 июня 2017 года Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.
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