Эскалация в зоне АТО: двое военных погибли, 11 ранены

Эпицентром огневой активности оккупантов сегодня стало луганское направление

С начала текущих суток, 7 июня, боевики гибридной армии РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Эпицентром огневой активности оккупантов сегодня стало луганское направление. В районе Новотошковского и Крымского террористы в течение дня интенсивно обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, периодически из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.



Из гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Золотого и Станицы Луганской, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку от Новоалександровки.



На приморском направлении около 14:00 позиции военных в районе Чермалыка подверглись вражескому обстрелу из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино кремлевские наемники сегодня вели огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления ВСУ под Павлополем, Водяным и Марьинкой.

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На донецком направлении опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки были обстреляны бандформированиями из 122-мм артиллерийских орудий. Там же, а также в районе Луганского и Зайцево российско-террористические войска систематически обстреливали оборонительные укрепления военных из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.

Ранее сегодня, 7 июня, сообщалось, что власти рассматривают вопрос эвакуации детей из поселка Новотошковское Луганской области из-за обстрелов боевиков.



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