Попытка захватить позиции сил АТО под Желобком провалилась - штаб

За день оккупанты понесли серьезные потери, убиты 11 человек

Сегодня на протяжении дня боевики безрезультатно пытались захватить опорные пункты сил АТО около села Желобок в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



По информации на 22:00, боевики понесли потери - 25 человек, из которых 11 убиты. В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) развернули мобильные операционные, долгомеры для вывоза тел погибших и очевидцы наблюдают интенсивное движение машин скорой помощи



Гибридная армия РФ применяла против ВСУ артиллерию и минометы, зафиксирован огонь из танка.



В штабе заверили, что попытка захватить позиции сил АТО провалилась.

Сегодня сообщалось, что боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб.



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