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Попытка захватить позиции сил АТО под Желобком провалилась - штаб

07.06.2017 23:26
За день оккупанты понесли серьезные потери, убиты 11 человек
Попытка захватить позиции сил АТО под Желобком провалилась - штаб
Фото: пресс-центр штаба АТО

Сегодня на протяжении дня боевики безрезультатно пытались захватить опорные пункты сил АТО около села Желобок в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации на 22:00, боевики понесли потери - 25 человек, из которых 11 убиты. В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) развернули мобильные операционные, долгомеры для вывоза тел погибших и очевидцы наблюдают интенсивное движение машин скорой помощи 

Гибридная армия РФ применяла против ВСУ артиллерию и минометы, зафиксирован огонь из танка. 

В штабе заверили, что попытка захватить позиции сил АТО провалилась. 

Сегодня сообщалось, что боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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