В Сумской области полиция остановила машину на границе стрельбой
В Сумской области пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, которая пыталась проехать через государственную границу. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.
Водитель УАЗа хотел проехать вне пункта пропуска. Пытаясь скрыться, он повредил полицейскую машину.
Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом прострелили УАЗу колеса. Водитель, понимая, что не сможет ехать дальше, поджег свою машину.
Предварительно установлено, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности.
Открыто уголовное дело по признакам ст.345 (угроза или насилие по отношению к сотрудника правоохранительного органа) УК.
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