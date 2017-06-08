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В Сумской области полиция остановила машину на границе стрельбой

08.06.2017 05:57
Правоохранители открыли огонь, чтобы не дать провезти товары вне пункта пропуска
В Сумской области полиция остановила машину на границе стрельбой
Фото: НПУ

В Сумской области пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, которая пыталась проехать через государственную границу. Об этом сообщает управление Нацполиции в области. 

Водитель УАЗа хотел проехать вне пункта пропуска. Пытаясь скрыться, он повредил полицейскую машину. 

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом прострелили УАЗу колеса. Водитель, понимая, что не сможет ехать дальше, поджег свою машину. 

Предварительно установлено, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности. 

Открыто уголовное дело по признакам ст.345 (угроза или насилие по отношению к сотрудника правоохранительного органа) УК. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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