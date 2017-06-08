В Сумской области полиция остановила машину на границе стрельбой

Правоохранители открыли огонь, чтобы не дать провезти товары вне пункта пропуска

В Сумской области пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, которая пыталась проехать через государственную границу. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.



Водитель УАЗа хотел проехать вне пункта пропуска. Пытаясь скрыться, он повредил полицейскую машину.

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом прострелили УАЗу колеса. Водитель, понимая, что не сможет ехать дальше, поджег свою машину.



Предварительно установлено, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности.



Открыто уголовное дело по признакам ст.345 (угроза или насилие по отношению к сотрудника правоохранительного органа) УК.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.